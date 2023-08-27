مؤتمر ’نداء الأقصى الدولي الثاني’ ينطلق اليوم الأحد بمشاركة من 65 دولة

العالم - العراق

وحسبما أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في العراق الزميل نويد بهروز، يعقد المؤتمر برعاية العتبة الحسينية المقدسة، تحت عنوان "فلسطين والإمام الحسين (ع)..الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية".

أكّد عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر عبد الملك سكرية، أنّ الهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على الثورة النهضوية الفكرية للإمام الحسين ومعركته للإصلاح في أمة الاسلام ومواجهة الباطل ونصرة الحق وربطها مع ما تتعرض له فلسطين اليوم ومنذ أكثر من مئة عام لأشرس عدوان استعماري صهيوني.

وأشار سكرية إلى أنّ المشاركين توجهوا إلى مدينة كربلاء ليخاطبوا من مرقد الإمام الحسين عليه السلام، أمة المليار ونصف مليار مسلم، أنّ على كل مسلم وحر في هذا العالم أن يعرف حقيقة ما جرى في كربلاء وأن يكون مع الإمام الحسين عليه السلام، مشددًا على أنه على المسلم أيضًا أن يعرف حقيقة ما يجري في فلسطين وأن يكون مع شعبها المقاوم.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، عبر جلسة افتتاحية عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حيث ستلقى فيها كلمات للجهات الداعية وعدد من الشخصيات المشاركة من أنحاء العالم، في قاعة خاتم النبيين عليه السلام، بالعتبة الحسينية المقدّسة، وتختتم عند الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا بصلاة الظهر جماعة في الحرم الشريف، وتستأنف أعمال المؤتمر عند الساعة الرابعة ظهرًا بجلسة عمل تناقش الواقع الفلسطيني وجهاد العراقيين في فلسطين، وذلك في جامعة وارث الأنبياء.

وفي اليوم الثاني، ستناقش اللجان المشاركة التجليات العالمية في القضية الفلسطينية والنهضة الحسينية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة على المسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس الشريف، إلى جانب مسؤولية الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وذلك منذ الساعة التساعة حتى الحادية عشر والنصف صباحًا، في جامعة وارث الأنبياء عليه السلام، وعند الساعة الرابعة عصرًا تعقد الجلسة الختامية للمؤتمر والتي ستضمن كلمات للجهات الداعية وعدد من الشخصيات المشاركة من أنحاء العالم، يليها قراءة البيان الختامي وإعلان نتائج المؤتمر، في مدرج جامعة الزهراء عليها السلام (للبنات).

ويختتم المؤتمر أعماله، بزيارة المشاركين لمقام الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف، ومن بعدها افتتاح موكب نداء الأقصى المتواجد على الطريق المؤدّي إلى كربلاء، عند الساعة الثامنة مساءً.