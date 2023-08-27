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نجاح ايراني مبهر في انتاج دوائين مشعين

نجاح ايراني مبهر في انتاج دوائين مشعين
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" عن انتاج 400 الف جرعة من الدوائين المشعين "الغاليوم RM2" و "لوتسیوم" خلال العام الماضي، بعد نجاحهما في مرحلة الاختبار السريري بنجاح.

العالم - ايران

وأکد اسلامي ان انتاج الأدوية المشعة يتم حسب الطلب ويتم تسليمها للمستشفيات والمراكز الطبية بصورة منتظمة وحسب برنامج زمني يومي واسبوعي، وكان لهذين الدوائين المشعين استخدام مؤثر وقد تلقينا طلبات كثيرة، وتم انتاجهما.

واضاف اسلامي "فيما يخص الدواء المشع الغاليوم RM2 فقد تلقينا طلبات شراء كثيرة وفي أي مكان تتوفر امكانية الشحن الجوي فنحن قادرون على تلبية الطلب".

وفيما يخص زيادة عدد المفاعلات النووية في البلاد والتوجه نحو انتاج 20 الف ميغاواط من الكهرباء النووية، اوضح اسلامي ان المواقع والامكنة لاجل ذلك قد تم تحديدها وان عملية صنع معدات المفاعلين الثاني والثالث في خارج البلاد قد ادرجت على جدول الاعمال وتم بدء تنفيذ العقود.

وکشف اسلامي عن ان عدد كوادر منظمة الطاقة الذرية الايرانية سيتضاعف 3 أضعاف حتى السنوات الـ 7 المقبلة.

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