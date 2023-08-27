انطلاق سباق ايران - اذربيجان للدراجات الهوائية

العالم - ايران

وتبلغ مسافة المرحلة الاولى من سباق ايران - اذربيجان الدولي 153.8 كيلومترا.

ويشارك في هذا السباق 82 متسابقا يمثلون خمسة عشر فريقاً هي مس سونغون من إيران، كونتيننتال من تايلند، بوليجين من ماليزيا، ماتريكس من اليابان، بروجكت من العراق، كالاباي من إندونيسيا، روجاي من تايلند، ألماتي من كازاخستان، يونيفرس من هولندا، فري من منغوليا، الفريق الوطني العراقي، فيكتوريا من الفلبين، فينو من كازاخستان، والفريق الوطني الإيراني وتايانيود من الصين.

واطلق على المرحلة الاولى من السباق اسم الشهيد باكري.

يذكر ان النسخة السادسة والثلاثون لسباق "ايران – اذربيجان" الدولي للدراجات الهوائية يقام خلال 26 حتی 31 آب/ اغسطس القادم على ست مراحل وفي محافظات أذربيجان شرقي وأذربيجان غربي وأردبيل (شمال غرب)، ويقطع خلالها المشاركون مسافة 890 كيلومترا.