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قتلى وأصابات في قوات 'المارينز' الأمريكية اثر تحطم طائرة عسكرية بأستراليا

قتلى وأصابات في قوات 'المارينز' الأمريكية اثر تحطم طائرة عسكرية بأستراليا
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤول عسكري أميركي، اليوم الأحد، أن طائرة عسكرية تقل أفرادا من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، تعرضت لحادثة، أثناء مهمة تدريبية في شمال استراليا، ما أدت الى مقتل ثلاثة منهم وأصابة الآخرين.

العالم - الأميركيتان

وأوضح المسؤول في مشاة البحرية في بيان له:" إنه قتل ثلاثة عناصر من مشاة البحرية "المارينز" في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية قبالة سواحل البرّ الرئيسي في شمال البلاد،بينما كان على متنها "ما مجموعه 23 عنصرا ،تمّ نقل خمسة آخرين الى مستشفى رويال داروين (بشمال أستراليا) في حال خطرة".

وأشارت خدمات الإسعاف الى "تحطم طائرة" في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي صباح الأحد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

من جهتها أوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

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قتلى وأصابات في قوات 'المارينز' الأمريكية اثر تحطم طائرة عسكرية بأستراليا

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