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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)..

أكثر من 2500 لاجئ سوري غادروا الأردن إلى بلادهم خلال 7 أشهر

أكثر من 2500 لاجئ سوري غادروا الأردن إلى بلادهم خلال 7 أشهر
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بأن 2582 لاجئا سوريا غادروا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عائدين إلى بلادهم.

العالم - الأردن

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون»، أفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 20061 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.

ولفتت المفوضية إلى أنه في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد في وقت سابق هذا الأسبوع، ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى وطنهم.

ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل، مؤكدا أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن.

وشدد الصفدي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، على ضرورة استمرار العمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة نحو ألف لاجئ سوري، كنموذج يؤسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها.

من الجدير ذكره، أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى 16 أغسطس 2023.

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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).. أكثر من 2500 لاجئ سوري غادروا الأردن إلى بلادهم خلال 7 أشهر

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