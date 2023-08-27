ايران تزيح الستار عن انجاز نووي جديد

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في سياق اهتمام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وثيقة تحول الحكومة الشعبية، والوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية في أفق عام 2041، بهدف تلبية احتياجات الشعب الايراني، فقد قامت بتعريف وتفعيل مشاريع واسعة النطاق واستراتيجية تعتمد على العلوم المعرفية واستخدام مختلف مجالات الصناعة النووية استنادا إلى روح الثقة بالنفس والاعتماد على الامكانيات المحلية.



وفي هذا الصدد، نجح العلماء النوويون والمتخصصون في الصناعة النووية الايرانية لأول مرة في إنتاج "نواة السيزيوم 137 المشعة" Cesium-137 radionuclide"، التي تتمتع بقيم اقتصادية وتكنولوجية ومعرفية أساسية وتطبيقات عديدة، على نطاق مختبري وحلت جزءًا مهمًا من مشكلة حاجة البلاد للمصادر الصناعية.



وهذا النواة المشعة، التي يبلغ عمر نصفها 30 عامًا، لا توجد بشكل طبيعي ويتم العثور عليها نتيجة لأنشطة المفاعلات، خاصة في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة.



ونظراً لحاجة البلاد لإنتاج السيزيوم 137 وصعوبة استيراد هذه النواة المشعة، تم البدء بمشروع بحثي للحصول على المعرفة التقنية لفصل وتنقية هذه المادة من نواتج انشطار اليورانيوم في معهد بحوث العلوم والتكنولوجيا النووية والذي تم إطلاقه بنجاح في يوليو/تموز 2023.



مع التنفيذ الناجح لهذا المشروع البحثي، لم يتم فقط توطين المعرفة التقنية اللازمة لفصل وتنقية السيزيوم 137 من منتجات انشطار اليورانيوم في البلاد لأول مرة، بل يمكن استخدام وحدة المختبر المبنية لهذا الغرض لتحقيق الفصل العلمي للنوى المشعة الأخرى من المنتجات الانشطارية التي لها تطبيقات محددة في الطب والصناعة.



وللنواة المشعة للسيزيوم 137 العديد من التطبيقات الطبية والصناعية وتستخدم في أجهزة الإشعاع والعلاج الإشعاعي الموضعي والعلاج الإشعاعي ونوابض المعايرة وأنواع مختلفة من أجهزة القياس الصناعية.



وفي الوقت الحاضر، يتم استخدام السيزيوم 137 في نشاط عالي لتشعيع منتجات الدم ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. ويستخدم السيزيوم 137 لتشعيع منتجات الدم قبل الحقن للمريض لمنع مرض الكسب غير المشروع مقابل المريض (GVHD).

وفي الوقت الحالي، من الممكن منع هذه المضاعفات عن طريق تشعيع منتجات الدم مباشرة بأشعة جاما أو الأشعة السينية قبل الحقن.



وأيضًا، في الأنشطة السفلية، يستخدم السيزيوم 137 في أجهزة القياس الصناعية لقياس السمك والسطح والكثافة والرطوبة.



واحد تطبيقات السيزيوم-137 هو في حفر الآبار للحصول على المعلومات اللازمة حول الخصائص العامة للتكوين، بما في ذلك نوع الصخور، والخصائص البتروفيزيائية، وبنية الطبقات حول البئر، والمعلومات الجيولوجية لطبقات الأرض.

في المرحلة الأولى، ونظرًا للنشاط الإشعاعي العالي جدًا لبعض الشظايا الانشطارية والمخاطر الناجمة عنه، تم تصميم وبناء غرفة رصاص مناسبة ووحدة فصل متكاملة للسيزيوم-137. بعد ذلك، تم تنفيذ عملية إذابة هدف اليورانيوم المشع والفصل الكيميائي الإشعاعي للسيزيوم 137 بشكل مستمر في غرفة الرصاص.



من خلال تصميم وبناء وتشغيل وحدة معملية لفصل السيزيوم-137 من نواتج الانشطار، في الخطوة الأولى، يتم انتاج أربعة وعشرون ملي كوري من السيزيوم-137 في الصورة الكيميائية لنترات السيزيوم وبنقاء النويدات المشعة 99.9% (في حجم 250 مل).



تتمتع وحدة المختبر هذه بالقدرة على إنتاج حوالي 2 كوري من السيزيوم-137 سنويًا من إذابة أهداف اليورانيوم المشعع. يمكن لهذه الكمية أن تلبي حاجة البلاد الحالية من المصادر الصناعية للسيزيوم 137 مع نشاط يتراوح من عدة ميكروكوري إلى عدة ميليكور.



تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا للنشاط العالي لمصادر السيزيوم-137 لتشعيع منتجات الدم (أكثر من 1500 كوري)، فإنه من غير الممكن حاليًا إنتاج هذه المصادر في وحدة المختبر المنشأة.



لقد جعل العلماء الايرانيون في مختلف مجالات الصناعة النووية معنى كلمة "نستطيع" بجهود على مدار الساعة وإرادة فولاذية ويحولون فرصة الخدمة إلى دليل على الاقتدار العلمي والتكنولوجي في البلاد، من خلال جهود دؤوبة على مدار الساعة.