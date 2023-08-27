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بأجندات مشبوهة ومشاريع استعمارية..

نشر قوات بريطانية في محافظة 'حضرموت' النفطية في اليمن

نشر قوات بريطانية في محافظة 'حضرموت' النفطية في اليمن
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل اعلام بريطانية، يوم أمس السبت، وصول ونشر قوات بريطانية في محافظة حضرموت النفطية، محاولة انتهاك السيادة اليمنية بأجندات مشبوهة ومشاريع استعمارية لتثبيت التواجد والهيمنة في المحافظات اليمنية المحتلة.

العالم - اليمن

نقل موقع "ورينغ ستار اونلاين" البريطاني عن مصادر تأكيدها تعزيز القوات البريطانية انتشارها في المناطق الشرقية لليمن، مشيرة إلى أن هدف بريطانيا السيطرة على المناطق الثرية بالنفط شرق اليمن،لتنفيذ مخططها الاستعماري والسيطرة على المياه الإقليمية اليمنية واحتلال المحافظات الشرقية لــنهب الثروات النفطية والغازية.

ويوم أمس السبت قالت صحيفة "ذا كرايدل" الأمريكية في تقرير صادر عنها، إنه ومنذ بدء الحرب العدوانية ضد اليمن، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل" دعما لوجستيا كبيرا لتحالف العدوان، وفي الوقت نفسه نجد أنه إلى جانب القوات البريطانية، يتواجد الجيشان الأمريكي والفرنسي أيـضا في اليمن، بينما قد شاركت القوات البريطانية في تدريب قوات التحالف العدواني.

وبينت ذا كرايدل "أن قوات خاصة بريطانية تم نشرها مؤخرا في محافظة حضرموت النفطية؛ إذ بدأت تلك الترتيبات يوم الاثنين المنصرم، بتوسيع انتشارها العسكري في شرق اليمن"، لافتة إلى أن "وسائل إعلام يمنية كشفت في 21 أغسطس بأن المملكة المتحدة تخطط لتوسيع وجودها العسكري في اليمن؛ بهدف الوصول بشكل أكبر إلى المناطق الغنية بالطاقة أَو النفط".

ونوهت إلى أن "السفير البريطاني "ريتشارد أوبنهايم" وعددا من موظفي السفارة عقدوا اجتماعا افتراضيا مع المرتزق أنور العولقي، وقد خصص اللقاء لبحث السماح بنشر وحدات بريطانية في عدد من المناطق النفطية، حَيثُ يقيم العولقي في دولة الإمارات”.

وبحسب التقرير، فقد تم نشر قوات خَاصة بريطانية في مديرية غيل باوزير في حضرموت النفطية، قبل أَيام قليلة من إجراء مكالمة هاتفية بين العولقي والسفير البريطاني، مشيرا إلى أن "القوات الخَاصة البريطانية يتم تأمينها من قبل القوات المرتزقة الموالية لها.

المصدر: موقع أنصار الله

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