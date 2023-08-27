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حال رفضه مغادرة البلاد..

المجلس العسكري بالنيجر يهدد 'السفير الفرنسي'..

المجلس العسكري بالنيجر يهدد 'السفير الفرنسي'..
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

هددت السلطات الانتقالية في النيجر، الأحد، السفير الفرنسي لديها، سيلفان إيتي، بما سيحدث له حال رفضه مغادرة البلاد بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة.

العالم - افريقيا

صرحت السلطات، بأنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي لعدم استجابته لدعوة من وزارة الخارجية من أجل مقابلة، بالإضافة إلى "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، فيما رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا.

من جهة اخرى، أفادت مصادر مطلعة باستمرار التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد وإنهاء التعاون مع فرنسا على كافة المستويات.

وتعهد المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، أمام حشد من نحو 20 ألف نيجري تجمعوا مساء السبت في العاصمة نيامي، بمواصلة النضال للوصول إلى "اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في البلاد".

وبينما تتواصل استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل العسكري في النيجر، أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية موسى سالاو بارمو يوم السبت بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، موضحا أن هذا القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر، ويهدف لاستبعاد "المفاجأة العامة" وضمان الرد المناسب.

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حال رفضه مغادرة البلاد.. المجلس العسكري بالنيجر يهدد 'السفير الفرنسي'..