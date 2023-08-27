شاهد.. ماذا انتج العلماء الايرانيون النوويون هذه المرة؟

ويتمتع هذا العنصر بقيمة اقتصادية وتكنولوجية وله استخدامات عديدة، ما يوفر قسما كبيرا مما تحتاجه البلاد من الينابيع الصناعية.

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "نحن لانتوقف وان هذا المحصول جاء نتيجة عمل استغرق ستة اشهر فقط، ويمكن استخدامه في العديد من المجالات الصناعية كالنفط والغاز والطاقة والطب واليوم نستطيع ان نؤمن جميع احتياجات البلاد في هذا المجال وبامكاننا رفع انتاجنا له حسب حاجاتنا".

هذا الانجاز العلمي والتقني الذي أزاحت الستار عنه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جاء في إطار معرض 'رواية الخدمة' الذي يقام حاليا في طهران، وشعاره 'وعد، ووفاء'، المعرض الذي يهدف إلى تعريف الجمهور ببعض نتائج وثمار جهود الحكومة خلال العامين الماضيين في مختلف المجالات على شكل أجنحة مختلفة.

قال محمد رضا دهقان المساعد الحقوقي للرئيس الإيراني: "نحن في المجالات المختلفة الصناعية والعلمية والزراعية والطاقة وغيرها حصلنا على تقدم ملحوظا خاصة في العامين الماضيين ونأمل ان تؤدي هذه الطورات خاصة السياسية منها والاقتصادية الى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

لأول مرة وبعد عامين من نشاط الحكومة الثالثة عشرة، يتم عرض أهم أعمال وإنجازات هذه الحكومة، وحاولت كل من الوزارات والاجهزة الحكومية والجهات المعنية في هذا المعرض، عرض نتائج خدمات الحكومة للجمهور من خلال عرض بعض المنتجات وطباعة المطويات وتزيين أجنحتها بالصور المختلفة.

