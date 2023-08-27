ضبط أكبر شحنة من مادة الكريستال المخدرة في سيستان وبلوشستان

العالم - إيران

وقال العمید دوست علي جليليان في تصریح إعلامي اليوم الأحد: إن قوى الأمن الداخلي تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي على المنطقة، من منع عصابة التهريب القيام بنقل هذه الكمية من المخدرات إلى داخل البلاد.

وأضاف: تم خلال عملية البحث في معقل المهربين، ضبط 268 كغ و200 جرام من مادة الشيشة أو الكريستال المخدرة، بينما كان المهربون قد لاذوا بالفرار.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتكافح على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد و12 ألف معاق في هذا المجال.