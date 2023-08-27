مناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي دون بكين..ما الهدف؟

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وحسب ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أمس السبت، فقد شاركت في المناورات البحرية، المدمرة إيزومو، وهي الأكبر من نوعها لدى الجيش الياباني، بالإضافة إلى المدمرة ساميدار.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، إن "الغرض الرئيس من التدريبات يتمثل في تعزيز التعاون لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادي مفتوحة وحرة"، في إشارة إلى حرية التجارة وسهولة التنقل، وتعزيز سلاسل التوريد.

وهو مفهوم تروج له طوكيو على نطاق واسع، وظهر أيضا في استراتيجيتها الأمنية التي أطلقتها نهاية العام الماضي، وينظر إليه على نطاق واسع "محاولة لكبح نفوذ الصين" في المنطقة الحيوية للتجارة الدولية.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن "السفينة القتالية التابعة للبحرية الأمريكية (موبايل)، والسفينة الهجومية البرمائية الأسترالية (كانبيرا)، والفرقاطة (أنزاك) وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 إيه، وغيرها من القطع البحرية للدول 4 المشاركة في المناورات"، حسب تقرير لصحيفة جابان تايمز الناطقة بالإنجليزية، منشور أمس السبت.

بحسب صحيفة جابان تايمز، تأتي المناورات بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين في ظل "محاولات الصين المستمرة لعرقلة سلاسل الإمداد الخاصة بالفلبين".

هذا وفي يونيو الماضي، عقدت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين أول اجتماع من نوعه لوزراء الدفاع في سنغافورة، واتفقوا آنذاك على تعزيز التعاون الأمني من أجل منطقة “حرة ومفتوحة”.

وكانت الصين، خلال السنوات القليلة الماضية، قد شيدت جزرًا صناعية مجهزة ببنية تحتية عسكرية في مياه بحر الصين الجنوبي التي تدعي السيطرة على مساحات شاسعة منه، في منطقةٍ تضم بعض أبرز ممرات التجارة العالمية، وهي خطوات تنظر إليها العديد من دول المنطقة بكثير من التوجس والرفض.