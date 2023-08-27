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الرئيس العراقي يعلن موقف بلاده من القضية الفلسطينية

الرئيس العراقي يعلن موقف بلاده من القضية الفلسطينية
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، أن موقف العراق الثابت والداعم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

العالم- العراق

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل".

وأشار رشيد إلى "أهمية العلاقات الأخوية التي تربط العراق وفلسطين وضرورة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين"، مؤكداً "موقف العراق الثابت والداعم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على ترابه الوطني، وبما يحقق السلام العادل".

من جانبه، قدّم السفير الفلسطيني شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مبيناً "أهمية دور العراق في دعم فلسطين وحقوق شعبها".

وأكد "حرص بلاده حكومة وشعباً على استمرار التعاون مع العراق في شتى المجالات".

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