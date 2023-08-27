مساع لإقامة مباريات الأندية الإيرانية والسعودية في طهران والرياض

العالم - إيران

وقال مهدي تاج: أن قرار الاتحاذ الآسيوي لكرة القدم عام 2016 بشأن إقامة المباريات بين إيران والسعودية على أرض محايدة لا يزال قائما، لكن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يجري مشاورات حاليا مع نظيره السعودي لحل هذه المشكلة، كما يعتقد رئيسا الاتحادين الإيراني والسعودي أن الظروف طبيعية ومواتية ويجب إجراء تغييرات على هذا القرار.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لنادي برسبوليس بطل الدوري الإيراني رضا درويش أن النادي يجري المتابعات اللازمة لاستضافة فريق النصر السعودي، وقال: وزارة الخارجية والسيد الوزير حسين أمير عبداللهيان الذي أود أن أشكره، يتابع هذا الأمر، وفي اجتماع وزيري خارجية إيران و السعودية تم التأكيد على تطوير العلاقات الرياضية وإقامة المسابقات الرياضية في البلدين كما في الماضي.

وأضاف: كما أجرى رئيسا اتحادي كرة القدم في البلدين مباحثات بهذا الخصوص، ومهدي تاج رئيس اتحاد الكرة الإيراني خلال المراسلات التي أجراها مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن الجانبين يتطلعان إلى إلغاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2016 من أجل حل مشكلة استضافة البلدين.

وفيما يتعلق بإدخال تقنية فيديو الحكم المساعد VAR في الملاعب الإيرانية، قال درويش: إتحاد كرة القدم يقوم بالتشاور والتنسيق من أجل إدخال تقنية VAR من خلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى لا تكون هناك مشكلة ويمكن إقامة دوري أبطال آسيا في بلادنا.

وأشار المدير التنفيذي لنادي برسبوليس أنه لم يتم إرسال خطاب إلى النادي يفيد بأن برسبوليس سيلعب ضد النصر السعودي على أرض محايدة، وقال: نؤكد من خلال اتحاد الكرة على إقامة المباريات في بلادنا.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)، التي أجريت يوم الخميس الماضي، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالامبور، أفرزت عن مواجهات ساخنة بين الأندية الإيرانية والسعودية.

وجاء برسبوليس الإيراني في المجموعة الخامسة مع النصر السعودي والدحيل القطري وإستقلال الطاجيكي.

وأوقعت القرعة سباهان إصفهان الإيراني في المجموعة الثالثة بجوار الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

وحل نساجي مازندران الإيراني في المجموعة الرابعة مع الهلال السعودي ومومباي الهندي ونافباهور الأوزبكي.