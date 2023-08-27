ايران؛ قوة عالمية ناشئة في مجال الصيدلة

العالم - صباح جديد

وقال د. نکوئي نيا في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم ان تطوير صناعة الادوية في البلاد، تعتبر إحدی انجازات الثورة الاسلامية في ايران، فبعد الثورة الاسلامية انطلق مشروع "جنريک" لتصنيع الأدوية والوصول الی حد الاکتفاء الذاتي في هذا المجال.

وأوضح ان کفاح العلماء والمتخصصين في مجال تصنيع الادوية في اطار مشروع جنريک، أثمر بعد 40 عام وجعل البلاد تصنع أکثر من 97 بالمئة من احتياجاتها للأدوية.

وبين د. نکوئي نيا ان جميع شرکات تصنيع الادوية والمتخصصين والخبراء والعلماء لايزالون يکافحون لتأمين الـ3 بالمئة المتبقية واقبلوا في هذا المجال الی التقنيات الحديثة.

هذا وتعد الجمهورية الاسلامية الايرانية إحدی أفضل 7 دول في العالم في مجال الصيدلة وقد شکلت قضية العقوبات المفروضة عليها نقطة تحد وقوة للإنطلاق في مجال صناعة الادوية والابداع في هذا المجال بحيث وصلت ايران الی مرحلة الاکتفاء الذاتي في أکثر من 95 بالمئة من الصناعات في هذا المجال.

وهناک حوالي 20 کلية للصيدلة ومايقارب الـ150 شرکة ادوية فاعلة في ايران، وهي تغطي القطاعين العام والخاص. ووصل معدل الانتاج المحلي للأدوية الی 97 بالمئة ويحتل الصيادلة في البلاد مکانة خاصة علی صعيد تطوير المرتبة العلمية للبلاد وتعزيزها.