احتمالات خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر - الجزء الأول

العالم - نوافذ

تطور قياسي في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقفزات كبيرة يشهدها بسرعة مهولة؛ استخداماته اجتاحت كل الميادين، بدءاً من الحرث والرسم والتصميم والصناعة الی الطب والجراحة وعلم الفيروسات، الی الاسلحة الدقيقة والفتاكة والربوتات التي التي تزاحم الانسان في مزاياه.

فإلی أي يحد يمكن ان يصل تطور الذكاء الاصطناعي؟

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش حذر في يونيو/حزيران الماضي انه يخشی من ان يصبح الذكاء الاصطناعي وحشاً يخرج عن السيطرة. بعض الدراسات تشير الی ان مكامن الخطورة تتمثل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الربوتات ما قد يتسبب بظهور ألات خطيرة والاخطر ان تصل هذه الاليات الی مرحلة الوعي او الادراك الذاتي، وستبدأ الربوتات بالتفكير والتصرف من تلقاء نفسها. فهل هذا الشئ من واقع الخيال العلمي ام انه أمر وارد في ظل هذه الطفرة الالكترونية والتطور المتسارع؟.

هذا الموضوع، ناقشه برنامج نوافذ مع الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو، د. وسيم جابر، ورئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين د. ربيع بعلبكي، والرئيس السابق لشعبة المعلوماتية في قوی الأمن الداخلي اللبناني، العميد المتقاعد حسين زعروري.

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