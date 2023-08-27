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احتمالات خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر - الجزء الثاني

احتمالات خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر - الجزء الثاني
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

ناقشت قناة العالم من خلال برنامج نوافذ تطور الذكاء الاصطناعي لتجيب علی أسئلة عدة حول احتمال خروجه عن سيطرة البشر.

العالم - نوافذ

فهل سيصل الذكاء الاصطناعي الی مرحلة الاستشعار وما مخاطره المستقبلية؟

هل يمكن تصور حالة في المستقبل يقوم الذكاء الاصطناعي بتطوير فايروساً يعجز البشر عن السيطرة عليه؟

متی يمكن ان تزرع شريحة في العقل البشري وهل يمكن ان تزرع بإرادة كاملة والی أي مدی يمكن ان تشكل هذه المسألة خطورة للبشر؟

هذه الأسئلة وغيرها كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج نوافذ.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق وتعرف علی أراء الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو، د. وسيم جابر، ورئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين د. ربيع بعلبكي، والرئيس السابق لشعبة المعلوماتية في قوی الأمن الداخلي اللبناني، العميد المتقاعد حسين زعروري؛ في هذا المجال.

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