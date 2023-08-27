الاعلام العبري يكشف عن لقاء إسرائيلي-ليبي هو الأول من نوعه

العالم-الاحتلال

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن اللقاء الذي وصف بـ "التاريخي" والذي يعقد لأول مرة بين وزيرين من الجانبين، عقد في روما برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

ووفقًا للقناة، فإن اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين، وكذلك إمكانية تقديم مساعدات إسرائيلية بحجة "إنسانية" لصالح الليبيين.

وقال كوهين، إن "اللقاء التاريخي هو الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.. إن حجم ليبيا وموقعها يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لإسرائيل" وفق تعبيره.

وأضاف: "هذا اللقاء يأتي في ظل سلسلة لقاءات مماثلة مع ممثلين عن دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل" حسب قوله.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية لم يؤكد الليبيون حتى الآن أمر اللقاء بين وزيري خارجية الاحتلال وليبيا.