لجنة التحقيق الروسية تؤيد مقتل "بريغوجين" + فيديو

العالم - روسيا

وأكدت اللجنة على تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين قتلوا في حادثة جوية بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي،بناء على نتائج الفحوصات.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه "في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية".

وتابعت: "وفقا لنتائج هذه الفحوص تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، وتتوافق أسماؤهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة" في الرحلة المنكوبة.

وفي وقت سابق أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يغغيني بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

لقي قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين مصرعه مساء يوم الاربعاء الماضي، في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ.