مواقع التواصل تحذر من أن المسجد الاقصی لايزال يحترق

العالم - نقطة تواصل

ولأن المسجد الأقصی لايزال في خطر، دشمن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج الفارسي حملات الكترونية عديدة هذا الاسبوع تحت عدد من الوسوم والهاشتاغات ابرزها #ذكری_احراق_المسجد_الاقصی، و #الاقصی_لنا و #الاقصی_يحترق.

وتصدر هذه التفاعلات بوست علی مواقع التواصل تحت عنوان "جريمة إحراق الأقصی لاتنسی بمرور السنين".

اما في مجال التطبيع مع الاحتلال، فقد تطرق رواد مواقع التواصل الی المغرب الذي فضل نظامه ان يمد يده لمجرم غاصب لعقد صفقات تسلحية معه متجاهلاً عن قصد وعمد شراء أسلحة يستخدمها عدو الأمة ضد شعب يدفع يومياً دماءه وحياته عنا جميعاً.

وفي السباق لحصد المراتب الاولی في الخيانة والانبطاح وتقديم فروض الطاعة الی العدو الصهيوني وعلی قاعدة "ما حدا أحسن من حدا" انتشر مقطع فيديو من الامارات يصور اماراتي وصهيوني يرقصان علی ايقاع الخيانة.

للمزيد من التفاصيل حول الهاشتاغات والتعليقات المتداولة في دول الخليج الفارسي خلال هذا الاسبوع شاهد الفيديو المرفق..