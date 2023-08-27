السودان.. جولة إقليمية للبرهان تقوده إلى مصر والسعودية والإمارات

العالم- السودان

تتواصل المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تعرضت لهجوم واسع في مدن العاصمة الخرطوم.

مصدر عسكري سوداني أوضح أن قوات الجيش هاجمت بشكل واسع الدعم السريع بمطار الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وطبقا للمصدر العسكري، فإن القوات المسلحة قصفت بالمدفعية الثقيلة تجمعات الدعم السريع بمزارع منطقة شمبات في مدينة بحري، شمالي محافظة الخرطوم.

وذكر أن الجيش السوداني، وسع نطاق اشتباكاته بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، لإخراج قوات الدعم السريع من المدينة.

سياسيا يقوم قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بجولة إقليمية هي الأولى له منذ بدء المعارك تقوده إلى مصر والسعودية والإمارات يبحث خلالها مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية والتطورات في السودان بموازاة المعارك التي تحتدم بشدة على الأرض .

وضمن التدخلات الاميركية الواضحة بالشأن الداخلي أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استيائها من تصريحات السفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري، قال فيها إن كلا الطرفين المتحاربين في السودان لا يصلحان للحكم، وفق تعبيره.

واعتبرت الخارجية السودانية، أن التصريح يمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والإحترام المتبادل لسيادة كل منها الآخر، ويتنافى مع مقتضيات الكياسة المهنية والدبلوماسية.

انسانيا تعاني المستشفيات في السودان من نقص شديد في المعونات والمستلزمات الطبية وسط انعدام الموارد بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أربعة اشهر.

وتبدو معاناة المواطنين في أسوأ حالاتها بينما لا تلوح في الأفق أية مباردات فعلية للحل السياسي، لا سيما وأن من بقي داخل مناطق الصراع المسلح يعاني الأمرين جراء تقاتل حلفاء الأمس أعداء اليوم.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع إشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من أربعة ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.