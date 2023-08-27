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مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني بحضور المراسلين المحليين والأجانب

مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني بحضور المراسلين المحليين والأجانب
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

يعقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمره الصحفي العام بحضور المراسلين والإعلاميين المحليين والأجانب.

العالم - إيران

وقال مدير العلاقات العامة بدائرة الرئاسة "محمد مهدي رحيمي" في تصريح له اليوم الأحد، أن المؤتمر الصحفي العام لرئيس الجمهورية سيعقد بعد يوم غد الثلاثاء، بمشاركة 250 إعلاميا بمن فيهم الصحفيون والمصورون المحليون والأجانب، وسيرد على أسئلتهم.

وأكد رحيمي على أن الحكومة الإيرانية وضعت نصب مبادئها احترام أفكار الرأي العام ووضع الشعب على آخر التقارير؛ مبينا أن هذا المؤتمر سيكون الثاني الذي سيعقده الرئيس رئيسي مع الإعلاميين في غضون عشرين يوما مضت.

علما أن رئيس الجمهورية الإسلامية عقد بمناسبة يوم الصحافي الوطني 8 آب/أغسطس الجاري، مؤتمرا بحضور المراسلين والإعلاميين إلى جانب النخب المتألقين في مهرجان الإعلام الوطني الـ21.

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