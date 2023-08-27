مظاهرات أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر

العالم- إفريقيا

موجة جديدة من التصعيد تركزت على رفض الوجود الفرنسي في النيجر؛ وطلب قادة الإنقلاب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد.

هذه المطالب يؤيدها جمهور غفير من الشعب الذي أشعل البلاد بتظاهرات في مختلف المناطق كان أحدثها تجمعا بالآلاف أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر بضواحي العاصمة نيامي؛ مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.

المتظاهرون في هذه التجمعات يعبرون عن دعمهم للمجلس العسكري؛ ويلوحون بأعلام النيجر والجزائر وروسيا ومالي وبوركينافاسو؛ مؤكدين استمرار النضال حتى إخراج آخر جندي فرنسي من البلاد.

وقبيل انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة المحددة من المجلس العسكري للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد شددت السلطات إجراءاتها الأمنية في محيط السفارة الفرنسية في نيامي تحسبا لأي طارئ.

وفي ظل هذه الأجواء من التوتر والترقب؛ أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى أن تهديدات العدوان صارت محسوسة بشكل متزايد؛ وأن ذلك يسمح للقوات بالرد بشكل مناسب وتجنب عنصر المفاجأة.

هذه الوثيقة تلقي بالوساطات جانبا وتظهر أن الحراك الدبلوماسي في ملف النيجر لا قيمة له بما في ذلك تحركات الجزائر ومساعي المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحاول التفاوض مع قادة المجلس العسكري؛ لكنها أشارت إلى أنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.