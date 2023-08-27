نتنياهو يهدد باغتيال قادة حماس والمقاومة ترد..

العالم- فلسطين

مع تزايد حدة التوتر داخل الأراضي الفلسطينية وتصعيد الإحتلال لممارساته التعسفية وجرائمه تكرر اسم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري كثيرا في وسائل الإعلام، وخاصة العبرية، في سياق تهديدات الإحتلال باستهداف قادة المقاومة الفلسطينية.

آخر التهديدات أطلقها رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قال إن من ينظم العمليات للمساس بكيانه سيدفع الثمن باهضا، واصفا تصريحات العاروري بالنارية، متوعدا بمحاربته ورفاقه بكل الوسائل.

ويتهم قادة الإحتلال العاروري بالمسؤولية عن أبرز العمليات الفدائية المؤثرة في الضفة الغربية، والتي نجحت في تكبيد الإحتلال خسائر كبيرة، حيث قتل وأصيب عشرات المستوطنين منذ بداية العام الجاري.

في المقابل قللت حركة حماس من تهديدات الإحتلال وقالت إن تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري وقادة المقاومة جوفاء لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة.

وأكدت الحركة، أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

ميدانيا، تستمر المواجهات في العديد من المناطق وبينها طولكرم والرام، حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الإحتلال طولكرم من محاور عدة، لتدور معركة بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال انتهت بإصابة عدة فلسطينيين وإعطاب آلية إسرائيلية.

وفي بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي التي استخدمت قنابل الصوت، والغازات المسيلة للدموع.