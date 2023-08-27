الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

نتنياهو يهدد باغتيال قادة حماس والمقاومة ترد..

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها قادة ومسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري هي تهديدات جوفاء و لن ترهب المقاومة.

العالم- فلسطين

مع تزايد حدة التوتر داخل الأراضي الفلسطينية وتصعيد الإحتلال لممارساته التعسفية وجرائمه تكرر اسم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري كثيرا في وسائل الإعلام، وخاصة العبرية، في سياق تهديدات الإحتلال باستهداف قادة المقاومة الفلسطينية.

آخر التهديدات أطلقها رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قال إن من ينظم العمليات للمساس بكيانه سيدفع الثمن باهضا، واصفا تصريحات العاروري بالنارية، متوعدا بمحاربته ورفاقه بكل الوسائل.

ويتهم قادة الإحتلال العاروري بالمسؤولية عن أبرز العمليات الفدائية المؤثرة في الضفة الغربية، والتي نجحت في تكبيد الإحتلال خسائر كبيرة، حيث قتل وأصيب عشرات المستوطنين منذ بداية العام الجاري.

في المقابل قللت حركة حماس من تهديدات الإحتلال وقالت إن تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري وقادة المقاومة جوفاء لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة.

وأكدت الحركة، أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

ميدانيا، تستمر المواجهات في العديد من المناطق وبينها طولكرم والرام، حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الإحتلال طولكرم من محاور عدة، لتدور معركة بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال انتهت بإصابة عدة فلسطينيين وإعطاب آلية إسرائيلية.

وفي بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي التي استخدمت قنابل الصوت، والغازات المسيلة للدموع.

روابط ذات صلة

بالصورة/العاروري يرد على تهديدات نتنياهو ببدلة عسكرية وبندقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا لو كان إنقلاب النيجر حدث في دولة اخرى؟

العراق .. تفاصیل الخطة الامنية لتأمين زيارة الأربعين

ميليشيا 'قسد' تطلق عملية امنية بدير الزور

الرئيس الاسد يعين نائباً جديدا لوزير الخارجية السوري

في أول تعليق ليبي رسمي.. رئيس المجلس الأعلى الليبي يستنكر لقاء وزيرة خارجية بلاده مع نظيرها الإسرائيلي

شاهد بالفيديو.. نتنياهو يهدد باغتيال قادة حماس والمقاومة ترد..