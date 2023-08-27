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الرئيس الاسد يعين نائباً جديدا لوزير الخارجية السوري

الرئيس الاسد يعين نائباً جديدا لوزير الخارجية السوري
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 223 لعام 2023 القاضي بتسمية السفير الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

العالم- سورية

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 223

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- ينقل السيد السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك من الوفد الدائم في نيويورك إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2- يسمى السيد السفير بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

المادة 3- يجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 11 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 27-8 – 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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