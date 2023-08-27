الرئيس الاسد يعين نائباً جديدا لوزير الخارجية السوري

العالم- سورية

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 223

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- ينقل السيد السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك من الوفد الدائم في نيويورك إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2- يسمى السيد السفير بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

المادة 3- يجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 11 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 27-8 – 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد