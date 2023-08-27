طهران: قادرون على حل قضية حقل الدرة مع الكويت

العالم-إيران

جاء ذلك خلال حوار أجرته قناة "المسيرة" اليمنية مع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، حيث تناولت معه القضايا الإقليمية، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض، مضافا الى ملف حقل آرش (الدرة) للنفط والغاز بين إيران والسعودية والكويت، وأوضح علي أصغر خاجي، "نحن لا نختلف مع الجانب السعودي لأن حدودنا واضحة معهم".

وتابع: "إن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين إيران والسعودية والكويت لطالما كان مطروحا على الطاولة، هذه القضية لن تشهد أي تعقيد في ظل النوايا الحسنة لدى المسؤولين الايرانيين وعلاقاتنا الجيدة مع الكويت".

وشدد أصغر خاجي على أن "طهران من خلال التعاون مع الأصدقاء الكويتيين، قادرة على حل قضية حقل آرش (الدرة) وفقا للقرارات الدولية وموقع البلدين التاريخي".

ولفت كبير مساعدي الخارجية الايرانية إلى أنه "بغض النظر عن الأجواء السلبية التي تسعى وسائل إعلامية لتوظيفها في بث الخلافات بين دول المنطقة، نحن متفائلون بشأن تسوية قضية حقل آرش النفطي".

كما أعرب خاجي عن تطلعاته بأن يتم استئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض من جديد، "لكي نستطيع اجتياز المرحلة الهشة الراهنة"، مضيفا: "نحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤون اليمن، ونحترم أي قرار يتخذه الشعب اليمني ونلتزم به".

وشدد على أن طهران تعتقد بأن كل من يسعى إلى تقسيم اليمن، يجب قطع يده من هذا البلد نهائيا، ذلك أن "اليمن موحدا" يخدم مصالح الشعب اليمني بكافة أطيافه