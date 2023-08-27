الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...مظاهرات غاضبة في مدن ليبية تطالب حكومة الدبيبة بالاستقالة الفورية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أغلق متظاهرون في مدينة تاجوراء شرقي طرابلس شارعاً رئيساً، مساء الاحد رفضاً للقاء الوزيرة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال في روما.

العالم-ليبيا

وأفادت مصادر ليبية بخروج مظاهرات غاضبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس احتجاجا على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الصهيوني في إيطاليا.

وبحسب شهود عيان شهدت منطقة سوق الجمعة و11 يونيو في طرابلس احتجاجات غاضبة ضد التطبيع مع الاحتلال كما تم إقفال طريق جزيرة اسبان بتاجوراء .

وطالب المتظاهرون في تاجوراء حكومة الدبيبة بالاستقالة الفورية وهددوا بتصعيد الموقف كما طالبوا القيادات العسكرية في المدينة بإعلان موقفهم من اجتماع المنقوش بكوهين مشيرًة الى تصعيد الموقف والاتجاه إلى طريق السكة حيث مقر حكومة الدبيبة .

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، مبينة أنه جاء بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين طرابلس وتل أبيب والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

روابط ذات صلة

وزارة الخارجية الليبية تعلق على لقاء المنقوش بوزير الخارجية الصهيوني في روما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية المنقوش عن العمل

بالفيديو...مظاهرات غاضبة في مدن ليبية تطالب حكومة الدبيبة بالاستقالة الفورية

وزارة الخارجية الليبية تعلق على لقاء المنقوش بوزير الخارجية الصهيوني في روما

طهران: قادرون على حل قضية حقل الدرة مع الكويت

"أزمة سوريا" موضوع متناول في إجتماع الأردني الأمريكي بــعمان

ماذا لو كان إنقلاب النيجر حدث في دولة اخرى؟