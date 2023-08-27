اتفاق بين بغداد و طهران على ترحيل الإرهابيين الأكراد الانفصاليين لغرب العراق

العالم-العراق

و اشار المصادر لوكالة المطلع الإخبارية ،انه:" حسب الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين الحكومة الايرانية من جهة و الحكومة العراقية و سلطات اقليم كردستان فان عناصر الجماعات سوف يتم سحب جميع اسلحتهم و معداتهم العسكرية و يتم ترحيلهم مع عوائلهم الى مناطق غرب العراق".

و كشفت المصادر ان الاتفاق الايراني العراقي سوف يتدخل للتنفيذ مع انتهاء مدة ستة اشهر الذي تم تحديدها في وقت سابق بين طهران و بغداد .

و بحسب المصادر فان الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و العراق قد حدد يوم ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣ كموعد نهائي لحسم ملف الإرهابيين الأكراد الانفصاليين و سحبهم من المناطق الحدودية الايرانيه باتجاه المخيمات.

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في وقت سابق، نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه إجراءات المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران، وسبل تعزيز أمن البلدين وضبط الحدود، كما أكد الأعرجي عزم الحكومة العراقية على إدامة العلاقات وتمتينها بين بغداد وطهران، وعلى جميع المستويات.

يذكر أن الأعرجي، زار منطقة كردستان العراق، قبل فترة من الآن، والتقى بعد من مسوولي الاقليم وبحث معهم الإجراءات التي اتخذها الإقليم بشأن الاتفاق مع إيران.

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، وقع مع الأعرجي، في آذار مارس الماضي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقا أمنيا، بعد مشاورات ثنائيه استمرت لعدة اشهر .

وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قد طالب العراق في وقت سابق، بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه، موكدا امكانية استهداف و قصف المقرات الكرديه خلال الاشهر القادمه ما لم يتم الالتزام بالاتفاق بين البلدين، منوها إلى أن الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية يقتضي نزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي اقليم كردستان ومغادرتها.