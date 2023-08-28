رئيس الجمهورية في عسلوية لتدشين عمليات إنتاج الغاز في المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي

العالم-ايران

ووصل رئيس الجمهورية آية الله رئيسي صباح اليوم الاثنين الى مطار عسلوية، من أجل تدشين عمليات إنتاج الغاز في المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي الضخم، وكان في استقباله ممثل الولي الفقيه واما جمعة بوشهر ومحافظ بوشهر وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وسيلتقي رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة أيضا بأهالي عسلوية ومديري وخبراء الصناعة النفطية.

وكانت المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي الذي يقع أقصى جنوب من هذا الحقل، قد استمرت عملية انشائه وتطويره أكثر من 20 عاماً بسبب الوعود الكاذبة والانتهاكات المتكررة للالتزامات من قبل الشركات الأجنبية.

وبعد تولي حكومة رئيسي الشعبية مهامها، كان استكمال واستغلال هذا المشروع، اولذي كان يمثل الحدود المشتركة لهذا الحقل الغازي الضخم مع دولة قطر، كأحد المشاريع ذات الأولوية شبه المكتملة، على رأس اهتمامات الحكومة ووزارة النفط بالاعتماد على القدرات المحلية وبعد عامين من الجهود سيتم اليوم افتتاح عملية انتاج الغاز هناك بشكل رسمي.

وكان وزير النفط الايراني جواد اوجي قد صرح بداية الشهر الجاري بانه سيتم تشغيل المرحلة 11 من حقل "بارس جنوبي" للغاز خلال الأسابيع المقبلة بإنتاج يومي يتراوح بين 12 و 15 مليون متر مكعب.

وقال: ان عمليات التنفيذ من صفر إلى 100 تمت في عهد الحكومة الحالية وتم الانتهاء منها قبل 3 سنوات من الموعد المخطط له.