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اثر اعتقال أحمد الخبيل 'أبو خولة'..

اعلان حالة نفير واشتباكات في 'ريف دير الزور'

اعلان حالة نفير واشتباكات في 'ريف دير الزور'
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا أن أبناء عشيرة "البكيّر" إحدى عشائر قبيلة "العكَيدات" التي ينتمي إليها قائد ما يُسمّى مجلس دير الزور العسكري المدعو أحمد الخبيل "أبو خولة"، المتواجدون في بلدة العزبة بريف دير الزور، أعلنوا حالة النفير العام.

العالم - سوريا

وأضاف الزميل حسام زيدان، ان المستنفيرين قطعواالطرقات وهاجموا ميليشيات قسد، وذلك بعد غدر الميليشيات "بحسب الأنباء"، بقادة مجلس دير الزور العسكري في مدينة الحسكة.

وهاجم عناصر مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيات قسد في بلدة العزبة شمال دير الزور نقاط لميليشيات قسد وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين، فيما تم اعتقال مجموعة من عناصر ميليشيات قسد من احد الحواجز في بلدة العزبة .

كما افاد مراسلنا بوجود اشتباكات وهجوم على مناطق ميليشيات قسد في بلدة الحصين شمال دير الزور، وانتشار لعناصر مجلس دير الزور العسكري في مدينة البصيرة وبريهة شرق دير الزور في الشوارع وقطع للطرقات .

وفي بلدة الربيضة شمال دير الزور استنفر فوج الفدائيين التابع لمجلس دير الزور العسكري في بلدة الربيضة شمالي ديرالزور، فيما تم وصول تعزيزات لأبناء العشائر إلى مناطق ريف دير الزور الشمالي لمساندة مجلس دير الزور العسكري ضد ميليشيات قسد .

وقد حاصرت عناصر من مجلس دير الزور العسكري مقراً للقوات الخاصة التابعة لميليشيات قسد في قرية الحصين شمال ديرالزور .

وأفادت مصادر محلية في دير الزور ان عناصر مجلس دير الزور العسكري سيطروا على حاجز البريد في بلدة محيميدة وحاجز المؤسسة في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي.

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