مراسل العالم يكشف دوافع وتوقيت الاحتلال باستهداف مطار حلب الدولي

وقال مراسلنا: ان مؤسسة الطيران المدني السورية قامت بتحويل الطائرات التي كانت من المقرر ان تقلع او تهبط في مطار حلب الى مطار دمشق ومطار اللاذقية، وابلغت شركات الطيران لاستقبال تلك الطائرات كي لا تتعطل مصالح الشعب في هذا الوقت الحساس من العام.

واوضح ان وحدات من الدفاع الجوي تصدت مساء امس للعدوان الاسرائيلي الذي انطلق من غرب اللاذقية في البحر المتوسط مستهدفاً مطار حلب الدولي، واسقطت بعض الصواريخ التي كانت متجهة الى تلك المنطقة، مشيراً الى ان وقوع اضراراً مادية فيما لم يكن هناك خسائر بشرية.

واكد مراسلنا ان المراقبين يرون في العدوان الاسرائيلي هذا جزء من الحصار الاقتصادي الذي تشنه الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها في المنطقة على الدولة السورية، وتحديداً مدينة حلب التي تعتبر الشريان الاقتصادي وعجلة الاقتصاد الهامة في سوريا، لاسيما في هذا الوقت الذي يجري فيها اقامة اكبر المعارض الاقتصادية بحضور اكثر من 150 شخصية عربية من دول مختلفة وصلت الى مطار حلب، مبيناً بان هذا ما ازعج الكيان الاسرائيلي والاحتلال الامريكي الذي لا يرغب ان تعود مدينة حلب الصناعية الى موقعها الهام في الشرق الاوسط.

كما شدد مراسلنا على ان الغارات الاسرائيلية هذه ترتبط ارتباطاً وثيقاً ما يجري في شمال شرق سوريا في ظل الحراك والتعزيزات الامريكية في تلك المنطقة، اضافة الى انطلاق الهجمات من قاعدة التنف لمهاجمة الطرق الرئيسية في المحافظات عبر خلايا داعش المنتشرة في البادية والتي تتلقى دعماً اسرائيلياً لتقطيع اوصال المحافظات، فيما تعتدي الطائرات الاسرائيلية على المؤسسات الخدمية والحكومية السورية لشلّ حركتها وخروجها عن الخدمة، كما اعتدت في السابق على ميناء اللاذقية وعلى مطار دمشق الدولي وبعض المؤسسات الاخرى، مشيراً الى ان القانون الدولي يعتبر هذه الاعتداءات جرائم حرب يعاقب عليها المعتدي.

كما اكد مراسلنا ان العدوان الاسرائيلي الاخير يرتبط من جهة اخرى بالتصعيد الكبير الذي تمارسه جبهة النصرة الارهابية والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق ريف ادلب بشن الهجمات ضد مواقع الجيش السوري الذي رد عليها لاختراقها مناطق خفض التصعيد.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع السورية أن مطار حلب الدولي تعرض لعدوان جوي اسرائيلي أخرجه عن الخدمة. ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري قوله، إن الكيان الإسرائيلي نفذ في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي، مشيرا الى أن العدوان ألحق أضرارا بمدرج المطار، وتسبب بإخراجه عن الخدمة.

وكان المطار قد تعرض لعدوان مماثل في مارس/ آذار الماضي، تسبب بأضرار مادية ووقوع خسائر في مدارج الهبوط والإقلاع.