مقيِّم اليونسكو: همدان لديها امكانيات كثيرة لتسجيلها ضمن التراث العالمي

العالم-ايران

وأعرب الضيف « الشمالي» في هذا اللقاء عن سروره لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالغ شكره لحسن الضيافة التي لقيها من المسؤولين الايرانيين، مؤكدا أنه زار هذه المنطقة الأثرية وحصل على معلومات جيدة في هذا الخصوص.

وشدد مقيِّم منظمة اليونسكو على أنه وقبل زيارته مدينة همدان طالع الملف الخاص بهذه المنطقة، معربا عن اعتقاده بأنها تتميز بإمكانات كثيرة لتسجيلها ضمن التراث العالمي نظرا لما رآه من آثار تاريخية.

بدوره رحب وكيل وزير التراث الثقافي الايراني بالضيف الذي يحمل جنسية لبنانية، مشيرا الى تاريخ الصداقة الذي يربط كلا من ايران ولبنان والحضارة العريقة التي تربطهما.

وتابع قائلا: ان لبنان بلد التنوع الثقافي والتعايش بين الأديان حيث أن أواصر الصداقة والمودة بين كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان إزدادت بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وقال المسؤول الايراني: ان مدينة همدان هي علامة تاريخية تعود الى العهد القديم، حيث أن تسجيل هذه المدينة عالميا ومنطقة هكمتانة يظهر أهمية العهود التاريخية المختلفة التي شهدتها ايران.

وأشار " دارابي " الى وجود مقبرة الطبيب والفيلسوف الايراني الكبير "ابن سينا" في همدان، مؤكدا أن هذه المدينة تعتبر رمزا للتنوع الثقافي والتعايش السلمي بين الأديان أيضا.

واضاف قائلا: ان الشعب الايراني المسلم يحترم الذين يحافظون على ثقافته وتراثه وحضارته العريقة، حيث أنه يتطلع الى تسجيل منطقة هكمتانة في التراث العالمي.