ايران..المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي ستنتج 56 مليون مترمكعب من الغاز يوميا

العالم-ايران

وكانت ايران قد وقعت في عام 2000 عقدا مع شركة توتال الفرنسية لانشاء معمل لانتاج الغاز المسال بطاقة 10 ملايين طن في المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي ثم انضمت شركة بتروناس الماليزية ايضا الى هذا المشروع لكن الشركة الفرنسية تقاعست فيما بعد عن التزاماتها وطلبت 10 مليارات دولار ولم يوافق الجانب الايراني على ذلك .

وفي عام 2009 تقدم الصينيون لاكمال المشروع بتكلفة 4 مليارات دولار لكنها ايضا انسحبت من المشروع فيما بعد.

وفي عام2016 تقدمت شركة توتال الفرنسية مرة اخرى لاكمال المشروع ووقعت عقدا بمقدار 4/8 مليار دولار بمشاركة شركتين صينية وايرانية ، لكن في عام 2018 اعلنت شركة توتال انها وبسبب الحظر الاحادي الاميركي وعدم حصولها على اعفاءات ستخرج من المشروع ، وفي عام 2019 انسحبت الشركة الصينية ايضا من المشروع، وفيما بعد توقف تنفيذ المشروع.

ومع مجيء الحكومة الايرانية الحالية وضع المشروع مرة اخرى قيد التنفيذ ، وكان من الضروري تصميم وصنع منصة تنقيب يستغرق 3 اعوام لكن الايرانيين قرروا هذه المرة نقل منصة حفر من حقل آخر الى هذا الحقل في خطوة نادرة تحدث عالميا ، وفي عملية تخللتها مجازفة كبيرة حملت تلك المنصة من موقع آخر بواسطة عوامات ضخمة الى موقع المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي.

واخيرا نجح الايرانيون في انجاز مشروع انتظروه 20 عاما، في 20 شهرا فقط ، وستنتج المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي 56 مليون مترمكعب من الغاز يوميا و50 الف برميل من المكثفات الغازية و750 طنا من الكبريت ، ما يساعد على تغطية الاستهلاك الداخلي والمساعدة على التصدير.

ورغم تأخر ايران عن قطر لمدة 10 سنوات في استخراج النفط والغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر ، ورغم ان 30 بالمئة فقط من هذا الحقل يقع ضمن المياه الايرانية ، ووجود شركات عملاقة عالمية في الجانب القطري من الحقل لاستخراج النفط والغاز والمنافسة مع ايران، لكن ايران الان تنتج اكثر من قطر من هذا الحقل المشترك.