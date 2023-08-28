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كنعاني: احتجاز اميركا لشحنة نفط ايرانية يخالف الاتفاق الأخير ولن يبقى دون رد

كنعاني: احتجاز اميركا لشحنة نفط ايرانية يخالف الاتفاق الأخير ولن يبقى دون رد
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني ان احتجاز الحكومة الاميركية لشحنة نفط ايرانية يتعارض مع رسائلها للاستعداد للمفاوضات المباشرة مع ايران والعودة للاتفاق النووي، ويخالف الاتفاق الاخير بين الجانبين في اطار تبادل السجناء، وعلى الحكومة الاميركية ان تعلم بأن التعدي على مصالح الشعب الايراني والتعرض لها، لن يبقى دون رد.

العالم-ایران

يتبع ...

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كنعاني: احتجاز اميركا لشحنة نفط ايرانية يخالف الاتفاق الأخير ولن يبقى دون رد