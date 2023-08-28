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رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى:

وحدة الشعب والجيش والمقاومة صمام امان لحماية لبنان من الإرهاب

وحدة الشعب والجيش والمقاومة صمام امان لحماية لبنان من الإرهاب
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب، اللبنانيين في الذكرى السادسة للانتصار على الارهاب التكفيري في عمليات فجر الجرود.

وقال الخطيب ان عمليات فجر الجرود ،التي أثبتت ان وحدة الشعب والجيش والمقاومة صمام امان لحماية لبنان من الإرهابين الصهيوني والتكفيري، اللذين يتماهيان في المنطلقات والاهداف لتخريب لبنان والمنطقة العربية والإسلامية وادخالها في أتون الفتن والاضطرابات، موجهاً تحية التقدير الى شهداء الشعب والجيش والمقاومة الذين اثمرت تضحياتهم انجازا تاريخياً جنب لبنان الكوارث والنكبات والمجازر التي اعتادت العصابات التكفيرية على ارتكابها ضد الابرياء في لبنان وسوريا اللذين إنتصرا على الإرهاب بتعاون جيشهما مع قوى المقاومة وتضحيات الشعبين الشقيقين".

وطالب السياسيين في لبنان بـ"الحفاظ على الأنتصار وحفظ دماء الشهداء والاستفادة منها لتشكيل شبكة امان سياسي تحمي لبنان من الإرهاب، يتجاوزوا فيها الاملاءات والضغوطات الخارجية المعادية للبنان بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل حكومة طوارئ انقاذية تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المعيشية والاجتماعية، وتقوي منعة لبنان بدعم مؤسسات الدولة وفي طليعتها الجيش والقوى الامنية".

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رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: وحدة الشعب والجيش والمقاومة صمام امان لحماية لبنان من الإرهاب

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