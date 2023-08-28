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تفاصيل مصرع واصابة 20 زائرا ايرانيا في العراق

تفاصيل مصرع واصابة 20 زائرا ايرانيا في العراق
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل الخارجیة الایرانیة في مدینة الکوت العراقیة "ابوالقاسم حشمتي"، تفاصيل مصرع واصابة 20 زائرا ايرانيا في العراق.

العالم- ايران

واوضح "حشمتي" ان أربعة زوار إيرانيين لقوا مصرعهم وإصيب 16 آخرين، جراء إنقلاب حافلة تقلهم في محافظة واسط العراقیة.

واضاف ان الحادث وقع عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي على طريق الكوت- بدرة، الواقع في محافظة واسط.

وتابع المسؤول، بان الحافلة كانت تقل 32 زائرا إيرانيا كانوا في طريقهم للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وعن حالة المصابين، اكد حشمتي بانهم في صحة جيدة وسيغادرون المستشفى قريبا؛ مبينا الى ان أغلب المصابين اثر هذا الحادث يعانون من كسور.

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تفاصيل مصرع واصابة 20 زائرا ايرانيا في العراق

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