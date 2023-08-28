إيران والسعودية في مناورات مشتركة على أراضي بيلاروسيا

العالم-ايران

وقال "سيدوروف" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: انه تمت دعوة ممثلي الدول غير الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ايران والسعودية والصين ومنغوليا، كمراقبين إلى المناورات التي ستجري في جمهورية بيلاروسيا؛ حسب موقع "سبوتنيك" الاخباري الالكتروني.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع البيلاروسية، أن مناورات "الأخوة القتالية-2023" العملياتية الستراتيجية المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستعقد على أراضي البلاد في الفترة من 1-6 أيلول/ سبتمبر المقبل.

علما ان "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" يعود تأسيسها للعام 1992 م، وتضم حاليا روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.