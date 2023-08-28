بوتين ومودي يتحدثان عن التعاون بین الهند وروسيا في مجال الفضاء

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وجاء في بيان للكرملين: فقد "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث هنأ بوتين، مرة أخرى، مودي بمناسبة الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية تشاندرايان – 3، على سطح القمر في قطبه الجنوبي؛ وأعيد تأكيد الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في قطاع الفضاء".

وأضاف البيان: "تم بحث نتائج قمة بريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، والتأكيد على أهمية الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، وعلى رأسها توسيع بريكس، والتي ستساهم بلا شك، في نمو تأثير المجموعة في الشؤون الدولية.

وتم الاتفاق على التعاون الوثيق، في سياق رئاسة روسيا لمجموعة بريكس، التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2024".