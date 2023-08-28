أردوغان سيزور روسيا قريبا وهذا سيكون محور لقاءاته هناك

العالم - ترکیا

واستمر اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا عاما، لكنه انتهى بعد انسحاب موسكو الشهر الماضي. وتحاول أنقرة إقناع روسيا بالعودة إلى الاتفاق، الذي بموجبه أرسلت موانئ أوديسا الثلاثة شحنات حبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان خلال الغزو الروسي.

وتستهدف القوات الروسية الموانئ الأوكرانية بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية منذ انتهاء سريان الاتفاق.

وقال عمر جليك المتحدث باسم الحزب إن أردوغان سيزور منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود “قريبا”، لكنه لم يحدد إذا كان أردوغان سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جليك للصحفيين “بعد هذه الزيارة، ربما تكون ثمة تطورات وربما يجري التوصل إلى مراحل جديدة بخصوص” اتفاق الحبوب.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن هناك تفاهما على أن يجمعهما لقاء وجها لوجه في وقت قريب.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما القول إن أردوغان من المتوقع أن يجتمع مع بوتين في روسيا الأسبوع المقبل، ويحتمل أن يكون الموعد في الثامن من سبتمبر أيلول قبل سفر أردوغان إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.