الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران وطالبان تدرسان التعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات

إيران وطالبان تدرسان التعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني "إبراهیم رضایي"، إن "وفدا برلمانيا إيرانيا ناقش خلال اجتماعاته مع مسؤولين لدى طالبان عدة قضايا من بينها مكافحة الإرهاب والمخدرات ووضع المهاجرين الأفغان".

العالم- ايران

وفي تصريح له اليوم الأحد، اشار "رضائي" الى زيارة الوفد البرلماني الإيراني الى أفغانستان والتي استمرت يومين؛ مبينا ان هذا الوفد المكون من خمسة نواب اجتمع بشكل منفصل مع "محمد عبد الكبير" نائب رئيس وزراء أفغانستان، و"أمير خان متقي" وزير الخارجية بالوكالة، و"قلندر عباد" وزير الصحة بالوكالة و"نورجلال جلالي" نائب وزير الداخلية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين في الهيئة الحاكمة داخل افغانستان.

وأوضح : لقد تم في هذه اللقاءات مناقشة أهم القضايا بين طهران وكابول ومن بينها مكافحة الإرهاب والمخدرات والمهاجرين الأفغان والمياه الحدودية والاستثمار المشترك ومراقبة الحدود ونقل الخبرات والمعرفة التقنية في المجالات الصناعية والزراعية والصحية؛ کما شدد الجانبان على ضرورة زيادة التفاعلات والتواصل الثنائي.

وتابع رضائي بان، الوفد الإيراني التقى ایضا بعدد من علماء الشيعة والناشطين السياسيين الأفغان في کابول.

كما أشار الى ان الوفد البرلماني اكد في مباحثاته على امتداد هذه الزيارة، ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وكابول واستخدام الطاقات المتوفرة لتحقيق المصالح المشتركة.

روابط ذات صلة

وفد البرلمان الإيراني يجتمع بوزير خارجية طالبان

طالبان تحتجز مصورا إيرانيا زار كابول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها

الى خلفان.. اليمن واحد وسيبقى كذلك 

العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا

إيران وطالبان تدرسان التعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات

بالفيديو.. مهلة السفير الفرنسي تنتهي وماكرون يؤكد أنه لن يغادر نيامي

بالفيديو.. القوات الأوكرانية تعلن تحرير منطقة روبوتين والتقدم جنوبا بالهجوم المضاد