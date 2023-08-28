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العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا

العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي يوم الاثنين، أن السلطات نفذت عقوبة الإعدام شنقا بحق 3 أشخاص أدينوا بضلوعهم في هجوم خلف 323 قتيلا ببغداد في يوليو 2016 وتبناه تنظيم "داعش".

العالم _العراق

وجاء الإعلان خلال استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عوائل ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة مطلع شهر يوليو سنة 2016.

وذكر البيان أن محمد شياع السوداني أبلغ أهالي الضحايا أنه جرى ليلة أمس وصباح الاثنين، إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في التفجير الإرهابي.

وشدد السوداني على أن العراق لن يتهاون مطلقا في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب.

وفي أكتوبر 2021، أعلنت السلطات العراقية أنها اعتقلت الإرهابي "غزوان الزوبعي" خارج البلاد، والذي اعتبر المسؤول عن الهجوم الذي وقع في الثالث من يوليو 2016، في الوقت الذي كان فيه العراقيون يتسوقون استعدادا لعيد الفطر.

وقتل 323 شخصا جراء الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، واستهدف حي الكرادة التجاري وتسبب بتدمير مبان واندلاع حرائق هائلة.

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العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا

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