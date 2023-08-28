السيد نصرالله: لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها

العالم- لبنان

وفي كلمة بمناسبة ذكرى التحرير الثاني قال السيد نصر الله هناك قوى في لبنان راهنت على بقاء الجماعات المسلحة في الجرود وانتصارها، لافتا الى ان الحكومة اللبنانية لم تأذن للجيش بشن هجوم على المسلحين في الجرود بسبب الضغط الأميركي.

واضاف: الأميركيون هددوا الجيش اللبناني بإيقاف المعونات عنه إذا شن هجوماً على المسلحين في الجرود، معتبرا ان لبنان كان جزءًا من خريطة دولة الخلافة الداعشية وكان حضور داعش في البقاع قاعدة انطلاق للامتداد الواسع.

واردف: اعتمدت الجماعات المسلحة الأراضي اللبنانية قاعدة لارسال السيارات المفخخة كما فعلوا وللتوسع في الأراضي اللبنانية واعتمدتها قاعدة للاعتداء على السكان والقوى الأمنية وتهديدات بالتوسع في البقاع والوصول الى بيروت والمزيد من العدوان باتجاه سوريا.

وتابع السيد نصر الله: أشهد أن بعض القرى وخصوصًا المسيحية أخذت قرار المواجهة خلافا لقرار وتوجهات أغلب أحزابها.

من جانب اخر عزى السيد نصر الله اللبنانيين جميعًا برحيل أحد الأعمدة الكبيرة في الصحافة اللبنانية والعربية الاستاذ طلال سلمان، قائلا: كان الراحل بحق مقاومًا كبيرًا وعزيزًا بالفكر والبيان والقلم وكان من المقاومة في ساحاتها الفكرية والاعلامية وساندها في كل مراحلها في لبنان وفلسطين والمنطقة حتى آخر نفس في حياته.

وقال السيد نصرالله: بان أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا او فلسطينيًا او سوريًا أو ايرانيًا او غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات ولن نقبل على الاطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة.

واشار إلى ما يُشاع أن الاميركان يريدون اغلاق الحدود السورية العراقية موضحا بالقول بان كل ذلك أوهام ولن يُسمح بذلك ابداً؛ فيما قال السيد نصرالله: اذا أراد الاميركيون ان يقاتلوا بأنفسهم اهلا وسهلا وهذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل المعادلات.

يتبع...