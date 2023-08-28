هل سيصبح السيسي رئيسا لمصر في ولاية ثانية؟

العالم - مصر

وكشفت رئيس حزب مصر أكتوبر جيهان مديح، عن تحركات حزب مصر أكتوبر لدعم الرئيس السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة، موضحة: "سنقوم بحملات دعم لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة خارج مصر، من خلال زيارات للدول العربية وأوروبا وأمريكا".

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أننا سنبدأ جولاتنا الخارجية لدعم ترشيح الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة بزيارات تبدأ بدولة الإمارات ثم السعودية.

وأشارت إلى أن حزب مصر أكتوبر قرر دعم الرئيس السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة، بهدف استكمال الإنجازات وتحقيق طموحات الشعب المصري والتي بدأها بعد ثورة 30 يونيو.

فيما أعلن حزب المصريين الأحرار عن حملته الحزبية الشعبية لدعم الرئيس السيسي، باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة جديدة، وفي هذا الصدد تحدث عدد من المسؤولين في حزب المصريين الأحرار، لتوضيح تفاصيل الحملة الحزبية الشعبية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرز أهدافها، خاصة بعد تأكيد الحزب إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجه عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب أو المُنضمين للحملة حديثًا على متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط، بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيرتها فرعيا.

كما أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الحزب في بيانه أن اللجنة هدفها العمل على تنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشيح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

المصدر: صدى البلد