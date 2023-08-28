أحد أخطر المطلوبين في لبنان.. "الكوسوفي" بقبضة الأمن

العالم _ لبنان

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنها "اعتقلت المدعو "أ. م." مواليد عام 1986، لبناني الجنسية، الملقب بالـ "كوسوڤي"، ويعتبر أحد أخطر المطلوبين في الشمال، وهو مسلح بشكل دائم، ومطلوب بجرائم سلب، وإلقاء قنابل على دورية عسكرية، وإطلاق نار، ومحاولة قتل، وحيازة أسلحة وذخائر، وغيرها".

وأوضحت المديرية أن "المطلوب الخطير أصيب بطلق ناري إثر اشتباك مع دورية الأمن التي حاولت اعتقاله، ثم لاذ بالفرار متوجها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم القبض عليه".

ولفتت المديرية إلى أنه بالتحقيق مع الموقوف اعترف بما نسب إليه من جرائم وأحيل إلى القضاء المختص.