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في ايطاليا.. لصوص يقدمون "رسالة اعتذار" لـ ضحيتهم

في ايطاليا.. لصوص يقدمون
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة إيطالية أن اللصوص في مقاطعة بوردينوني في شمال إيطاليا، تركوا ملاحظة لأصحاب الشقة مع الاعتذار وكلمات التضامن.

العالم - منوعات

وكتب اللصوص في الرسالة، بعد أن لم يعثروا على أي شيء ذي قيمة في المنزل، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهازتحضير "إيروغريل": "أنا آسف، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ولكن على ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق".

وأشارت صحيفة "إيل غازيتينو" المحلية أن التحقيق لا يستبعد بأن تكون الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة، المكتوبة يدويا وفي ورقة كبيرة، قد تم إجراؤها خصيصا لإرباك المحققين والمختصين وجعلهم يعتقدون أن السرقة ارتكبها أجانب، ويستمر البحث عن اللصوص، لكنهم لم يتركوا أي دليل.

ويعتبر شهر أغسطس/ آب، تقليديا ذروة سرقة الشقق في إيطاليا، إذ يستفيد لصوص الشقق من العطلة الصيفية، ويقومون بمراقبة الشقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وغالبا ما يستخدم اللصوص تقنيات ووسائل متطورة.

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في ايطاليا.. لصوص يقدمون "رسالة اعتذار" لـ ضحيتهم

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