مواد غذائية تساعد على التغلب على الإجهاد

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ويشير بوبروفسكي في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن هناك منتجات يساعد تناولها على تحمل العبء النفسي والعاطفي. ووفقا له، تمنع التغذية السليمة استنزاف الجسم في المواقف العصيبة.

ويقول: "هذه الأطعمة غنية بالمغنيسيوم والزنك، كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية المتعددة غير المشبعة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على حمض الفوليك المهم".

ويضيف جميع الأطعمة المحتوية على هذه المواد يمكن أن تساعد الإنسان ليس فقط على تحمل العبء النفسي والعاطفي الزائد، بل وأيضا على الاستعداد للاختبارات القادمة. لذللك ينصح بتناول الثمار والفواكه والخضروات الورقية مثل الفراولة والبرتقال واليوسفي والغريب فروت والأفوكادو والسبانخ باعتبارها مصدرا مهما للمغنيسيوم.

ووفقا له، يجب أن تشكل هذه الأطعمة حوالي ربع النظام الغذائي للشخص من أجل تحقيق تأثيرها المضاد للإجهاد. كما يمكن دعم الجسم بتناول بيض السمان (الفرّي) والمكسرات والأسماك الدهنية.

ويقول: "الأسماك الدهنية مثل الرنجة والماكريل غنية بأحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية غير المشبعة، وهذه الأسماك وغيرها لها تأثير مضاد للإجهاد. أما المكسرات والبذور فتساعد على تخفيف الضغط المتزايد على الدماغ والإجهاد".

ويشير الطبيب، إلى أن هذه الأطعمة تساعد على تحمل التوتر النفسي والعاطفي، ولكن إذا كانت هذه حالة مستمرة فيجب استشارة الطبيب المختص وعدم الاعتماد عل الأطعمة فقط.