دراسة..هكذا كانت ابتسامة أسلافنا وأسنانها قبل الاف السنين.. لماذا تنمو أسناننا اليوم معوجة؟

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وتقول جانيت مونجي،باحثة في قسم الأنثروبيولوجيا في متحف الأثار بجامعة بنسلفانيا،إنها درست الجماجم على مدار السنوات و لفت نظرها استقامة الاسنان،فهناك جمجمة وجدت في إيران لشخص عاش قبل 5الاف سنة،كانت لديه ابتسامة هوليودية بيضاء و متراصة.و وجدت أن اعوجاج الاسنان ربما طهر قبل 150 او 200 عام، وهذا يتزامن مع الثورة الصناعية.

ويرجح العلماء أن يكون السبب هو الطعام الطري المصنع،فهذا الطعام يجعلنا في غنا عن تحريك العظام و عظلات الفك،على عكس البشر الذين عاشوا في حقب تاريخية سابقة،فقد كانوا يطحنون الحبوب الصلبة مثل القمح ونخالة الأرز وغيرها من الأطعمة الصلبة باسنانهم دون استخدام مطاحن او الات اخرى.

وكان ذلك الطعام الصلب بمثابة تدريب لعظلات الفك،يقويها و يجعلها اعرض و اكثر بروزا، فكانت تتسع لجميع الاسنان دون تزاحم.

ولاحظ الباحثون أنه كلما كان الطعام أسهل مضغا أصبحت عظام الفك اصغر و اضعف.ولذلك من الطبيعي ان يكون حجم الفك عند البشر الذين عاصرو الثورة الصناعية اصغرمن حجم الفك في الماضي،رغم أن العدد الاسنان بقي كما هو و هذا سبب لنا مشاكل عديدة،مثل ازدحام الاسنان وعدم وجود مساحة كافية لظهور ضروس الغقل و ماينتج عن ذلك من التهابات مولمة.