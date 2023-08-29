وزير الخارجية البريطاني يزور الصين غدا

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وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي دوري، أنه "خلال زيارة الأربعاء سيجري الجانبان محادثات معمقة بشأن العلاقات بين الصين وبريطانيا والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف "نأمل بأن يعمل الجانب البريطاني جنبا إلى جنب مع الصين في دعم روح الاحترام المتبادل وإجراء تبادلات معمقة وتعزيز التفاهم والتنمية المستقرة للعلاقات الصينية-البريطانية".

وتابع: "كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكقوتين اقتصاديتين كبريين، تتحمّل الصين والمملكة المتحدة المسؤولية المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم".

وسيكون كليفرلي أوّل وزير خارجية بريطاني يزور الصين منذ أكثر من خمس سنوات، بعد زيارة جيريمي هانت عام 2018.

وكانت زيارة كليفرلي مقرّرة في تموز، لكنها أرجئت بسبب إبعاد وزير الخارجية الصيني السابق تشين غانغ من منصبة من دون أي تفسير.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا والصين بسبب عدد من القضايا، بما فيها حقوق الإنسان والتكنولوجيا وحملة القمع التي شنتها بكين في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.