تحدي كسر البيض على "تيك توك" يثير جدلا واسعا

العالم_منوعات

ويتحايل الوالدان على أطفالهم بدعوتهم للمطبخ لمشاركتهم في إعداد الحلوى أو الكيك، إلا أن المفاجأة تكون بكسر البيض على رؤوسهم.

ويندرج هذا السلوك تحت بند إساءة معاملة الأطفال وإذلالهم، بحسب ما أكدته طبيبة الأطفال الأمريكية نيكي ماما الشهيرة.

وقالت ماما: "لست متأكدة متى أصبح من الشائع إذلال الأطفال وإلحاق الألم الجسدي والعاطفي بهم فقط لكسب المشاهدات. مجرد تفكيري بأن أحدهم يتسبب بإيذاء طفله جسديًا أو عاطفيًا ثم يضحك عليه أثناء بكائه، أمر يؤلمني ويغضبني. لكل شخص حدود مختلفة، وروح دعابة مختلفة، لكن ليس من الممتع أن يضحك أي شخص على الطفل بعد إحراجه".

ومن ناحيتهم، رأى البعض أنه يجب الرد على انتشار التحدي بطريقة توعوية، من خلال دعوة الأطفال لمشاركة الأهل في إعداد الطعام أو مساعدتهم في الأعمال المنزلية.