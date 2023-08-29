المعرض الدولي بطهران يتزين بألوان السجاد اليدوي الإيراني

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لطالما عرفت ايران بصناعة وحياكة السجاد عبر العهود السحيقة، وتميزت بالتصاميم التراثية وألوانها المتنوعة، حتى اصبحت صلة وصل بين إيران والدول الأخرى.

وقال قدرة الله دوست محمدي وهو تاجر سجاد ومدير المعرض:"اقمنا معرضاً لتعزيز العلاقات الداخلية والدولية في مجال حياکة السجاد اليدوي من خلال عمليات البيع والشراء والتصدير الخارجي ومساعدة المبتدئين في هذا المجال علی إثبات انفسهم".

وقال أحد عظيم زاده وهو رئيس اتحاد صناعة السجاد:"بدأت العمل في هذا المجال عندما کنت في السابعة من عمري والان يعمل في ورشتي 110 أشخاص. کنت اصدر السجاد لستين شرکة في أنحاء العالم لکن بسبب اجراءات الحظر أصبح التصدير أقل".

وفي هذا الصدد، تم تشكيل معرض السجاد الايراني بنسخته الثلاثين بمشاركة أكثر من اربعمئة وخمسين شركةً ايرانية من مختلف المدن والمحافظات بالعاصمة الايرانية طهران.

وقال حميد کريم زاده وهو تاجر سجاد من اصفهان:"منذ 25 سنة اشارک في هذا المعرض. في کل سنة آتي من اصفهان للمشارکة من الجميل المحافظة علی هذا التراث وان ننقله لأجيالنا ونعرف العالم عليه لأن هذه الحرفة لايتقنها الا اهلها".

تتم حياكة بعض الابداعات من السجاد، بطريقة يدوية ومن خيرات الطبيعة، حيث يتم استخراج الخيوط من صوف الأغنام أو دودة القزّ ثم يتم تلوينها بألوان صنعت من الطبيعة.

في ايران هناک مثل شعبي يقول البيت الذي لاتوجد فيه سجادة لايوجد فيه أثاث وذلک تعبيراً عن أهمية هذه الصناعة التي تفردت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية.