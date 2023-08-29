أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جمهوري اسلامي ..

رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة 11 لمشروع تطوير حقل بارس الجنوبي الغازي العملاق.

- افكار ..

ايران ستحصل على عائدات تصل لخمسة مليارات دولار من المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي.

-اطلاعات ..

وزيرة خارجية ليبيا تفجر فضيحة كبرى بالإلتقاء سرا مع وزير خارجية الكيان الصهيوني بروما .

- ارمان امروز ..

إقالة وزيرة خارجية ليبيا على خلفية لقائها بوزير خارجية الكيان في روما.

- ابرار ..

عملية هرب واسعة النطاق لدواعش من سجن تابع لميليشيا كردية بشمال شرقي سوريا .

- سياست روز ..

سيناريو أمريكي ضد سوريا والعراق .. إحياء الإرهاب التكفيري بعمليات هرب مفبركة لدواعش من السجون.

- ايران ..

رئيس مجلس النواب الأمريكي يتحدث عن إستعدادات لمساءلة بايدن بشأن ملفات فساد مالي لأسرته.

-خراسان ..

الغموض ما زال يلف مصرع رئيس مجموعة فاغنر الأمني الروسية في حادث سقوط طائرته.

- رويش ملت..

المتحدث بإسم الخارجية .. أمريكا مجبرة على الخروج من الأراضي السورية .

- قدس ..

في ترويج جنوني للترويع من الإسلام, فرنسا تحظر إرتداء الفتيات المسلمات العباءة بالمدارس.

- كيهان ..

أجراس الخطر تقرع بسوريا.. أمريكا تسهل هرب مئات الدواعش من سجن بالحسكة .

- جوان ..

ايران والعراق بإتفاق أمني.. بغداد تتعهد بتطهير المناطق الحدودية من الجماعات الإنفصالية الإرهابية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن هرب جماعي اخر للدواعش من سجن ميلشيا كردية بسوريا في مقالها ( سجن أم ملجأ؟)..

فرار عشرات الدواعش من معتقل تشرف عليه ميليشيا كردية مسلحة بمناطق انتشار القوات الامريكية بشمال شرق سوريا مؤخرا , مؤشر خطير على وجود مخطط امريكي لاحياء الارهاب التكفيري .

(إن عمليات الهرب المتكررة لدواعش من معتقلات تشرف عليها ميليشيات مسلحة مدعومة أمريكيا بسوريا تأتي بإطار سيناريو خاص)

سيناريو تقف امريكا وبالتواطؤ مع هذه الميليشيات وراءَها لزعزعة الاوضاع بسوريا وكذلك في العراق لتبرير بقاء القوات الامريكية في هذين البلدين طبقا لاجندات خاصة ترتبط باستراتيجيات واشنطن بالمنطقة .

2- جوان ..

في الشأن الليبي كتبت صحيفة جوان في مقالها ( فضيحة تحرك للتطبيع بين تل أبيب وطرابلس)..

فجرت وزيرةُ خارجية ليبيا نجلاء المنقوش فضيحة كبرى بالتقاءها سرا بوزير الخارجية الصهيوني بروما الاسبوع الماضي .

رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أقالها من منصبها واحالها للتحقيق , لكنها استطاعت مغادرة ليبيا الى تركيا.

(حكومة الدبيبة نفت ان يكون اللقاء مدبرا بل عابرا وبدون مباحثات لكن وزير الخارجية الصهيوني قال إنه تاريخي وإستغرق ساعة)

ان الشارع الليبي يغلي غضبا مطالبا لا بمحاكمة هذه الوزيرة فحسب بل باقالة حكومة الدبيبة على اعتبار ان هذه الوزيرة ماكانت لترتكب مثلَ هذا الخطأ الجسيم من دون تنسيق واذن من الدبيبة نفسه.

3- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن اجواء العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان المجاورة في مقالها (المعادلة المهزوزة بعلاقات طهران وباكو)..

على الرغم من كل جهود ومساعي ايران الايجابية لرأب صدع الخلافات بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا والتي فجرت حروبا دامية بينهماعلى مدى عقود , تُصر باكو على مواصلة سياسات تحمل تهديدا للامن والاستقرار بجنوب القوقاز ولبلدانها بما فيها ايران.

( إن رئيس جمهورية أذربيجان مصرعلى مشروعه الطموح بإيجاد معبر جغرافي بجنوب أرمينيا رغم تحذيرات ايران بكونه تهديدا لأمنها القومي)

الرئيس الهام علييف فتح ابواب بلاده على مصراعيها امام نفوذ الكيان الصهيوني ليتسنى للاخير اقامة بؤر تجسس ضد ايران, كما يصر في خضم نفس الاوهام المعروفة بشأن اِحياء الدولة العثمانية على تنفيذ مشروع ايجاد معبر زنكزور بجنوب ارمينيا كشريط جغرافي للاتصال بتركيا رغم ان ايران حذرت مرارا من خطر هذا المشروع على امنها القومي ومصالحها الوطنية .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاوضاع المهزوزة في الحزب الجمهوري بامريكا في مقالها ( حزب تقليدي على حافة الهاوية )..

يواجه الحزب الجمهوري مأزقا خانقا قد يؤدي لحدوث انشقاقات في كل من حالتي فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة او خسارته او حتى في حالة منعه قضائيا من خوض السباق الرئاسي.

( في الواقع هنالك تياران في الحزب الجمهوري اليوم تيار موال لترامب بغض النظر عن ملفاته القضائية وآخر ضد ترامب )

الى حد الان عكست الاستطلاعات ثِقلَ التيار الموالي لترامب بالحزب الجمهوري ولكن مع ذلك قد يواجه هذا الحزب انسلاخات جدية بعد الانتخابات وسواء فاز ترامب ام خسر او حتى بحالة استبعاده.

الحزب الجمهوري مرشح لدخول حقبة جديدة قد لن يكون الاكثر شعبية حتى في الولايات المؤيدة تقليديا وتاريخيا له, وربمالا تشهد امريكا فروعا منشقة باسماء ويافطات مختلفة عن الحزب الجمهوري.

5- جمهوري اسلامي ..

في الشأن الاوكرايني كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها (أوكرانيا تتحدث عن تحرير قرية إستراتيجية )..

اعلنت قيادة الجيش الاوكراني عن تحرير قرية " روبوتين" الاستراتيجية في جنوب شرقي اوكرانيا من القوات الروسية , وذلك في اول تقدم نسبي ملموس للهجوم الاوكراني المضاد.

( الجيش الأوكراني تحدث مؤخرا عن تحقيق إختراقات مهمة في الخطوط الدفاعية الروسية القوية بجنوب أوكرانيا وهو أمر نفته روسيا)

جدير بالذكر ان تباطؤ الهجوم الاوكراني المضاد وتعثره على مدى اسابيع فجَّر خلافات بين واشنطن وكييف مؤخرا حول مدى جدوى الاستراتيجية العسكرية الاوكرانية في هذا الهجوم.